لو لم يصبح فناناً.. ما المهنة التي تمناها عساف؟

كشف الفنان محمد عساف أنه تمنى العمل بالصحافة إن لم يكن قد نجح فنياً لأنه خريج كلية الإعلام، بحسب العربية نت.

واعتبر عساف أن نجاحه ليس مجرد حظ وإنما توفيق من الله وبسبب وفاء وحب الجمهور له.

وصوّر الفنان محمد عساف ديو غنائياً منذ أسبوعين في دبي جمعه مع الفنان العالمي مساري، بعنوان "roll with it".

وأشار إلى أنه يحضر لأغنية باللهجة الخليجية خلال شهر، لافتا إلى أنه يستمع لعدد من الفنانين الخليجيين، منهم رابح صقر وماجد المهندس، كما يستمع إلى معظم الفنانين العراقيين، وقد أحب أغنية "يا حب يا حب" لماجد المهندس وهي باللهجة الخليجية.

ويقول عساف إن من بين القِيم التي تأثر بها حب الوطن والتمسك بالمبادئ والقيم والأصالة، وكشف عن مشروع تجديد أغنية من أغاني الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وسيتم ذلك خلال هذا العام.