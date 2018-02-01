يحرق زوجته الحامل في شهرها التاسع

أحرق رجل (28 عاما) زوجته الحامل في شهرها الأخير، في حادثة بشعة اهتزت لها مدينة بريكة في ولاية باتنة بالجزائر.

وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، إن الزوجة التي تبلغ من العمر 23 عاما لم تكن تتوقع أن يصل غضب زوجها إلى هذا الحد.

وكشفت أن الشاب أقدم على إضرام النار في جسد زوجته الحامل في شهرها التاسع عن طريق صب دلو من البنزين على جسدها، متسببا لها في حروق بين الدرجتين الثانية والثالثة، و تشوهات متفاوتة في كامل جسمها.

ووصفت حالة الزوجة بـ"الحرجة والخطيرة"، مشيرة إلى أن "حالتها قد تتضاعف وتزداد خطورة".

وأوقفت عناصر الشرطة المشتبه فيه بحرق زوجته وقامت باقتياده إلى مقر الأمن، على أن تفتح معه تحقيقاً معمقاً لمعرفة أسباب ودوافع الحادثة البشعة.

