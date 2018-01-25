أبوان يعذبان ويجوعان أبنائهما الـ 13 والقضاء يتدخل

أصدر قاض أميركي الأربعاء أمرا جنائيا وقائيا بعزل زوجين من كاليفورنيا متهمين بتجويع وتعذيب 13 طفلا من أبنائهم، عن هؤلاء الأبناء.

وقال مكتب ممثل الادعاء لمنطقة ريفرسايد عبر تويتر إن "الأمر الوقائي يمنع أي اتصال مباشر أو غير مباشر من المدعى عليهما مع أي من الضحايا".

ودفع الزوجان ديفيد ألين توربين ولويز آنا توربين الأسبوع الماضي ببراءتهما من تهم عدة، بما في ذلك 12 تهمة تعذيب وسبع تهم تتعلق بالإيذاء والإهمال وحبس الأبناء. ويواجه كل من الوالدين عقوبة السجن من 94 عاما إلى مدى الحياة.

وقالت الشرطة في وقت سابق إنها اكتشفت بداخل المنزل "العديد من الأبناء مقيدين بأسرّتهم بسلاسل مع انتشار الحقائب في مكان مظلم ورائحته كريهة لكن الأبوين لم يقدما سببا منطقيا لتقييد أبنائهم بهذه الطريقة".

وأضافت الشرطة أنها وجدت سبعة من الأبناء بالغين وتتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، وأنه بدت عليهم سمات "سوء التغذية والقذارة".

وتم نقل الأشقاء إلى مركز طبي ومستشفى وخضعوا للعلاج.