القرود تنهب محاصيل قرى تايلاند

شنت آلاف القرود هجوما على قريتين في تايلاند، ونهبت مخازن المحاصيل وثلاجات البيوت.

وذكرت صحيفة "South China Morning Post" أن الحادث وقع في مقاطعة سيساكيت، وأن أكثر من ثلاثة آلاف قرد من فصيلة المكاكي، شنت هجوما كاسحا على القريتين واحتلت الأماكن العامة واقتحمت منازل السكان وأتلفت محتوياتها وأفرغت الثلاجات من الأطعمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سكان القريتين حاولوا مقاومة "غارة" قرود المكاكي وأحكموا إغلاق أبواب البيوت والنوافذ، ولكن القرود العنيدة تمكنت من اقتحام المنازل عبر فتحات التهوية.

وفي نفس الوقت، تمكنت مجموعة قرود أخرى من الوصول إلى المعبد البوذي ومخازن المحاصيل المحيطة به وقامت بنهبها.

وأوضحت الصحيفة أنه بالإمكان تفسير تصرف القرود بالنمو السريع لعددها ونفاذ مصادر غذائها التقليدية.