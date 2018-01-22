اعتقال أم تسببت بحرق ابنتها حتى الموت

ألقت الشرطة الأميركية القبض على أم وصديقها من ولاية ميشيغان الأميركية، بعدما تسببت الأم في مقتل ابنتها الصغيرة التي احترقت حتى الموت.

ووجهت المحكمة اتهاما لكانديس دياز (24 سنة) وصديقها براد فيلدز (28 عاما)، السبت، بالتسبب في مقتل طفلتها البالغة من العمر أربع سنوات، غابرييل باريت.

وتم توقيف المتهمين ، الثلاثاء، على طريق سريع في بحيرة بارك بجورجيا وفقا لسكاي نيوز

وكان الطبيب الشرعي وصف حالة الطفلة بـ"أسوأ حالة لمعاملة طفلة" شاهدها في حياته.

ولقيت الطفلة حتفها يوم 1 يناير بعد أن احترقت داخل حمام، بينما كانت أمها تصنع الفطائر في المطبخ، وكان "صديقها" مشغولا في غرفة أخرى.

وقال المسؤولون إن الطفلة عثر عليها يوم رأس السنة الميلادية في حمام منزل متنقل، حيث وجدوا جلدها كله محترق.

وكشفت وثائق المحكمة أن غابرييل "احترقت حتى الموت".