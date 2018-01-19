استخراج دودة طولها 1.5 متر من جسم أميركي

فوجئ رجل أميركي، أدمن تناول وجبة "السوشي"، بشكل يومي، بدودة شريطية طويلة تعيش داخل جسمه، متسببة له بمتاعب صحية جمة.

وبحسب ما نقلت "فوكس نيوز"، فإن المريض قصد قسم الطوارئ في مستشفى بولاية كاليفورنيا، واشتكى من إسهال يرافقه نزيف للدم

وقال الطبيب كيني بان، إن طاقم الطوارئ أبدى شكوكا، في البداية، وارتاب أن تكون معاناة المريض ناجمة عن الدودة الشريطية.

ثم دخل المريض إلى الحمام، وسحب الدودة التي بلغ طولها 1.5 متر بصعوبة بالغة، إذ أحس كما أنه يسحب أمعاءه إلى الخارج.

وبعد ذلك، قدم المستشفى أدوية للمريض حتى تساعده على إخراج ما تبقى من الدودة الشريطية داخل جسمه.

وكان المركز الأميركي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، قد حذر في دراسة صدرت العام الماضي، من تناول السلمون البري وقال إن الدود الشريطي قد يكون بداخله.