ذهبت للمستشفى بعد تعرضها لاعتداء .. فاكتشفت الصدمة

في مصادفة عجيبة لا تحدث سوى في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، تعرضت امرأة روسية للضرب على يد رجل في أحد النوادي، ولدى مراجعتها للمستشفى لتلقي العلاج، فوجئت أن الطبيب المعالج، هو نفس الشخص الذي اعتدى عليها.

وفي مقطع الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الطبيب، وهو يعتدي بالضرب للمرة الثانية على أنستازيا ديمتريفا، وذلك في غرفة العلاج بأحد المستشفيات في مدينة نيريونغري شرقي روسيا.

وفي المشاهد التي نشرت على مواقع التواصل، يظهر الطبيب، وهو يقول للمرأة "هناك العديد من الشهود، الذين سيؤكدون أنك من بدأ بالاعتداء". كما هدد الطبيب المرأة بزجها في السجن، في حال قدمت شكوى ضده.

وبدت إحدى الممرضات وهي تشعر بإحراج شديد، من تصرف الطبيب العنيف، وحاولت أن تمنع تصوير ما يحدث، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأشارت تقارير إعلامية محلية، إلى أن هيئة الصحة الإقليمية في المدينة، أوقفت الطبيب المدعو فلاديمير نوموف عن العمل، في حين تم استقبال المرأة في المستشفى لتحصل على العلاج المناسب، على أن تتقدم بشكوى إلى الشرطة حول الاعتداء الذي تعرضت له على يد الطبيب.