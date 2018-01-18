النجمة العالمية «ليندسي لوهان» تصمم جزيرة فاخرة في دبي

قالت مجلة " ستاف" النيوزلندية: إن الممثلة الأميركية، ليندسي لوهان، التي تعيش حاليا في الإمارات لديها اهتمام بعدد من المشاريع التجارية. ونقلت المجلة عنها قولها: إن لديها الكثير من المشاريع الصغيرة هناك، رغبة منها في أن تظل مشغولة طيلة الوقت.

وفي مقابلة أخيرة مع المذيعة التلفزيونية الأميركية " ويندي ويليامز" قالت لوهان، أنها قد تعود إلى دبي بعد الانتهاء من تصوير عملها الأخير، وتصمم جزيرة تسميها، "جزيرة لوهان". مضيفة أنها تدرس تصميم جزيرتها الخاصة في جزر العالم.

والمعروف أن جزر العالم تقع قبالة ساحل دبي، وتضم أكثر من 200 جزيرة صغيرة اصطناعية لتكون واحدة من المشاريع الأكثر إثارة للإمارة. وهي عبارة عن أرخبيل من المنتجعات والسكن الفاخر صممت على شكل خريطة العالم.

وكانت الممثلة التي تسترك أيضا في ملكية نوادي ليلية في أثينا وميكونوس في اليونان، تقيم في دبي منذ العام الماضي.