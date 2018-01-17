"تويتر" يتجسس على مستخدميه عن طريق مختصين مقابل أجر

نشر موقع "Project Veritas" على أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يقوم بمراقبة بعض الحسابات على الموقع من خلال موظفين مختصين يتم دفع المال لهم لمراقبة بعض الحسابات الشخصية.

والموقع الذي نشر الخبر نقلا عن عضو في أمن الشبكة باسم كلاي هاينز، كانت قد صرحت بأنه يتم مراقبة بعض الحسابات من خلال موظفين مختصين.

ووظيفة هؤلاء مراقبة العديد من الحسابات الشخصية والتعرف على رسائل المستخدمين، وحفظ بعض الرسائل.

والهدف من برنامج المراقبة هو إعداد ملف خاص للمستخدمين في المستقبل القريب.

يذكر بأن "Veritas" كانت قد أعلنت، في وقت سابق، أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يستخدم طريقة خاصة لمراقبة مستخدميه.

الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى قيام الموقع بحظر بعض المستخدمين لاحتواء بعض الحسابات على مواد مخالفة لسياسة الموقع.