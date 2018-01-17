فيديو نادر..سيارة بأقصى سرعة تستقر في نافذة بالدور الثاني

في حادث غريب لا يمكن تخيله، طارت سيارة لتستقر في الدور الثاني من بناية، في مشهد غريب تناقلته مواقع #التواصل_الاجتماعي، وتحديد "إنستغرام".

ووقعت الحادثة، الأحد، في سانتا آنا بولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث حلقت السيارة من جراء السرعة المروعة لتصطدم بنافذة مكتب طبيب أسنان في الطابق الثاني من بناية صغيرة لا تتجاوز طابقين.

ورصد مقطع فيديو اللحظة التي كانت السيارة، وهي من طراز نيسان، منطلقة خلالها بأقصى سرعتها، وحاولت أن تتفادى الاصطدام بحافلة، ولكنها طارت في الهواء بالاتجاه المعاكس، لتستقر عند طبيب الأسنان.

وسارعت فرق إدارة مكافحة الحرائق في مقاطعة أورانج، وكذلك فرق الإنقاذ من مقاطعة لوس أنجلوس لإنقاذ الشخصين اللذين كانا داخل السيارة.

وكانت الصدفة الأكبر من طيران السيارة هي نجاة راكبيها وآخرين داخل المبنى من أي إصابات خطيرة، حيث جاءت جروحهم سطحية وبسيطة.