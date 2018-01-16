العثور على إنسان غاب مقتولاً في إندونيسيا

قال مسؤول معني بحماية الموارد الطبيعية، اليوم الثلاثاء، إن حيوانا من فصيلة إنسان الغاب الذي يتخذ من جزيرة بورنيو موطنا له، وهو نوع مهدد بالانقراض، عثر عليه نافقا طعنا في إقليم كاليمانتان الوسطى في إندونيسيا.

وتقول السلطات إن هذه تضاف إلى سلسلة "نفوق لأسباب غير طبيعية" تعرض لها إنسان الغاب على الجزيرة، موطن تلك الفصيلة. بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وقال رئيس وكالة حماية الموارد الطبيعية في كاليمانتان الوسطى، أديب جوناوان، إن الحيوان الذي ينتمي للقردة العليا عثر عليه طافيا فوق سطح نهر وإنه نفق منذ يومين على الأقل.

وأضاف لـ"رويترز": عثرنا عليه مصابا بعدة طعنات باستخدام أداة حادة… ما زلنا نحقق في الأمر.

ويقدر صندوق "ورلد وايلد لايف" أن في العالم 104 آلاف و700 حيوان من فصيلة إنسان الغاب الذي موطنه جزيرة بورنيو، المعروفة بوجوهها العريضة وفرائها البني الداكن.

وفي العام الماضي قالت وسائل إعلام إنه جرى اكتشاف حيوانين من إنسان الغاب نافقين قتلا في كاليمنتان الشرقية.