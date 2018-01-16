المحكمة العليا تمهل الشرطة 24 ساعة للقبض على قاتل الطفلة زينب

أمهلت المحكمة العليا في لاهور، باكستان، قائد شرطة ولاية البنجاب، 24 ساعة أخرى للقبض على قاتل الفتاة، زينب الأنصاري، 7 سنوات، التي اختطف واغتصبت وقتلت، وعثر على جثتها، الثلاثاء الماضي، في مدينة قصور بولاية البنجاب.

وتأتي المهلة الجديدة للمحكمة في أعقاب نهاية مهلة سابقة كانت مدتها 36 ساعة، وجهت خلالها المحكمة قائد شرطة البنجاب إلى استخدام كافة الموارد المتاحة لضبط القاتل. وانتهت المهلة الأولى بدون أي اختراق في القضية.

وقررت هيئة المحكمة الثلاثية، برئاسة كبير القضاة، منصور علي شاه، الاثنين، تخصيص محكمة لنظر قضايا الجرائم ضد الأطفال لسرعة تحقيق العدالة. وستنظر تلك المحكمة المتخصصة على نحو يومي القضايا المتصلة بالأطفال فقط,