«بي بي سي» تقنع ملكة بريطانيا بإجراء أول مقابلة بعد 22 عاما

استطاعت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، أن تجري لقاءً مع الملكة إليزابيث الثانية، في سبق صحفي، حسبما ذكر موقع بيزنس إنسايدر الأميركي.

المقابلة، التي أُذيعت -أمس الأحد الساعة الثامنة بتوقيت بريطانيا- تم الإعداد لها منذ 22 عامًا وتعد طفرة في وسائل الإعلام، بسبب ممانعة الملكة بضراوة للظهور بشكل مباشر في وسائل الإعلام.

ووفقاً لموقع المصراوي، كانت الملكة قد منحت صورًا للحياة الملكية من قبل، وأحيانًا تظهر في خطب تلفزيونية، ولكن فيلم "التنصيب"، يُمثل أول مقابلة مع صحفيّ ناقشت من خلالها تفاصيل ما جرى خلال حفل تنصيب الملكة عام 1953.

وأظهر الفيلم تفاعلها مع مختلف التيجان في حفل التنصيب، وكذلك المساحة الكبيرة من الأرض التي كانت تحكمها، لأن في الوقت الذي تولت فيه الحكم كانت أجزاء كبرى من أفريقيا والشرق الأوسط وجزر الكاريبي بريطانية.

ولعدة عقود، كان إجراء مقابلة أحد الموانع التي لا ترغب الملكة أو مسؤولو قصر باكنجهام في تعديها، وتصف كلًا من البي بي سي والمذيع آلاستر بروس، ما جرى على أنه حديث فقط، حيث لم يسمح له بتوجيه أي أسئلة، ولكنه سأل سؤالًا واحدًا على الأقل.

In a rare insight into royal life, the Queen describes how 'unwieldy' the crown is as part of a new BBC documentary.



The monarch reveals the trials and tribulations of being head of state in a BBC documentary that airs on Sunday. pic.twitter.com/H4v8o2u5uM