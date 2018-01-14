شاروخان: في دبي يشعر كل زائر بأنه في موطنه الثاني

قال نجم بوليوود، الممثل السينمائي الهندي شاروخان، إن دبي مدينة استثنائية، يشعر فيها كل زائرٍ بأنه في موطنه الثاني، جاء ذلك تعليقاً على كشف دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، يوم أمس، عن الجزء الثاني للفيلم الترويجي المرتقب «كن ضيفي»، الذي يشارك بتصويره شاروخان.

وأضاف شاروخان: «دعوت جمهوري حول العالم في العام الماضي، لحضور فيلم «كن ضيفي»، لأعطيهم لمحةً عن وطني الثاني «دبي»، في إطار هذا التعاون الرائع مع «دبي للسياحة». وفي هذا العام، نمضي قدماً في هذا التعاون، جنباً إلى جنب مع مخرج بوليوود الشهير، كبير خان، لاستكشاف معالم ووجهات جديدة، ولكن مع الجوهر المميز لدبي، وهو الانتماء، إذ يشعر كل زائرٍ بأنه في موطنه الثاني. إنني أحب هذه المدينة الرائعة، وأتطلع إلى مشاركة تجاربي الشخصية مرةً أخرى مع جمهوري».

تجربة مميزة

وتسعى دبي من خلال هذه الحملة الترويجية، إلى تشجيع الأشخاص الذين زاروا دبي لتكرار زيارتهم واستقطاب الزوار الجدد، من خلال تسليط الضوء على وجهاتها السياحية المتجددة دائماً.

وقد حقق الفيلم الترويجي الأول، مشاهدةً كبيرة على موقع يوتيوب في العام الماضي، وباعتباره التعاون الأول من نوعه بين نجم بوليوود شاروخان، والمخرج الشهير كبير خان، فإن النسخة الثانية التي أطلقت مؤخراً من الفيلم الترويجي «كن ضيفي»، تصوّرُ عبر سلسلةٍ من الأفلام القصيرة، رحلة شاروخان، التي يأخذ فيها زوار دبي إلى وجهةٍ متنوعة المعالم، تحتضن علامات تجارية عالمية بطريقة تمثيله الخاصة. ويصل شاروخان إلى جمهوره من المعجبين حول العالم، ويعرفهم على حياة شخصياتٍ مختلفة، وكيف يستطيع إضفاء التميز على كل تجربة من تجاربهم في دبي، من خلال دفء المدينة وحيويتها التي تتناغم مع شخصيته.

وجهات

وقد تم تصوير السلسلة المصغرة، التي تتكون من أربعة أجزاء، في مواقع بارزة وشهيرة على مستوى دبي، ضمت كلاً من الوجهات الترفيهية «ليجولاند دبي»، و«حدائق بوليوود دبي» في «دبي باركس آند ريزورتس»، وأماكن مميزة، مثل دبي أكواريوم، ونافورة دبي، وفندق ذا بالاس داون تاون دبي، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من وجهات دبي الفريدة.

من جانبه، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «يسرنا أن نتعاون مع شاروخان، وفي هذه المرة، نواصل الاحتفاء بهذه العلاقة المتينة، من خلال تصوير شاروخان، وهو يكتشف المدينة وما تحتويها من وجهات ومعالم سياحية، وما تقدمه للجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات».

جوهر دبي

يقول المخرج كبير خان: «لقد تحقق حلمي في العمل على هذه الحملة الترويجية مع شخصيات بارزة، فلطالما أحببت أن أعمل مع شاروخان، فشخصيته الجاذبة في كل لقطة تثير إعجاب الجميع، كما أني أعتبر دبي إحدى المدن المفضّلة لدي. بذلنا جهدنا لتصوير جوهر دبي، بدءاً من الوجهات المذهلة فيها، ووصولاً إلى حسن ضيافتها واستقبالها لزوارها. وبعد العمل عن كثب مع «دبي للسياحة» وشاروخان، أستطيع بكل ثقة أن أطلق على دبي، وطني الثاني، وأتطلع للعودة إلى دبي قريباً».