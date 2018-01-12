فائزون من الإمارات يسافرون إلى هوليوود

المصدر:
  • دبي - البيان
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■ الفائزون في المسابقة | من المصدر

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حضر 4 مقيمين بالإمارات العرض الأول لفيلم «ثور: راجناروك»، وهو من إنتاج ستوديوهات مارفيل العالمية، بعد فوزهم في مسابقة نظمتها شركة محلية في دبي، والتي كانت ضمن رعاة العرض الأول للفيلم، وفي إطار شراكتها مع ستوديوهات «مارفيل»، حيث قدمت 4 تذاكر مدفوعة التكاليف لحضور العرض الأول للفيلم في هوليوود.

والفائزون في المسابقة، التي نظمـــتها شركة الأهلي القابضــة، هم وجدي فيـــليمبان، آلان-هاملتون، برندان بروكتور، وباري جيثنك، وقد انضــموا إلى نجوم الفيلم في احتفالية السجادة الحمراء، وبعد الانتهاء من المشاهدة، شاركوا في حفل لكبار الشخصيات.

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