كولا دبي مشروب من أجود أنواع التمور والعسل

كولا فريدة من نوعها كانت محط اجتذاب زوار معرض "غلفود 2014"، من ضمن مئات أنواع العصار والمشروبات. إنها "دبي كولا" المشروب الغازي اللذيذ الممزوج بأجود التمور العربية والعسل.

وتشير "دبي كولا"، الشركة المنتجة العاملة على التوسع نحو أسواق أخرى إلى أن دبي كولا "ثورة في عالم المشروب."

ويتم تصنيعه في مدينة فيدينزا الإيطالية من قبل شركة ألمانية، ويصدّر في الوقت الحالي إلى كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وبروناي، والجزائر، وفرنسا، وبريطانيا والنروج وسويسرا، وفق ما أفاد أحد كبار المسؤولين في الشركة.

وأضاف المسؤول بالقول: " كولا دبي مشروب متوفر في منتجع وفندق جميرا بيتش، وسوبر ماركت المايا، وتعاونيات الاتحاد، ودبي مارينا وعدد من المحطات في الإمارات."

ويذكر أنه متوفر أيضاً في مختلف أسواق محطات تعبئة الوقود التابعة لشركة الإمارات، على أن يتم توفيره قريباً في تلك التابعة لإينوك/إيبكو. ويمكن الحصول على دبي كولا اليوم عبر أضخم مواقع البيع الإلكتروني، "إي باي"، أما موقع "سوق.كوم" فنفذت منه السلعة لزيادة الطلب عليها.

وقال أحمد راشدي، مدير المبيعات في شركة دبي كولا:" يباع المشروب الغازي الحلال في أنحاء الإمارات مقابل ثلاثة دراهم لعبوة 330 ملليتراً. ويعمل نحو 400 شخص على تصنيع كولا من مكونات طازجة، وتمور طبيعية وعسل وسكر طبيعي للحصول على منتج يخلو من المواد المضافة الاصطناعية".

وأشار مسؤولون إلى أن "دبي كولا"، الذي أطلق قبل بضع سنوات، سيتم تصديره اليوم إلى مزيد من الدول، علماً أن صلاحيته تمتد إلى عامين.

وإن كانت دبي اسماً يرادف الرفاهية، فقد عملت الشركة على الاستفادة منه في منتج يحمل علامة دبي بأحرف ذهبية اللون مطبوعة على العبوات جذباً للمستهلكين، سيما في أنحاء العالم العربي.

وتنشر ملصقات دعائية لافتة لـ "كولا دبي" باللغتين العربية والإنجليزية لتسأل المستهلك: "هل تشعر بالضجر؟ لا شيء لديك لتعمله؟ افتح عبوة باردة من التمر والعسل".

ويدعوهم إعلان آخر بالقول: " اجعل كولا التمر مشروبك المفضل".

وأكد المسؤولون الحصول على ردود وتعليقات جيدة من زوار "غلفود".