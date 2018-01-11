سرقة ذهب قيمته 13 مليون دولار من شركة برينكس للأمن

قال مصدر مطلع لرويترز إن شحنة ذهب دولية بقيمة حوالي 13 مليون دولار سرقت من شركة برينكس للأمن والحماية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

وذكرت الشركة في بيان أن السرقة وقعت في السادس من ديسمبر كانون الأول.

وأضافت دون أن تقدم المزيد من التفاصيل أن تحقيقات تجرى في الجريمة وأن العميل المتضرر من السرقة حصل على تعويضات.

ووقعت الشركة ضحية لعمليات سرقة من قبل بينها جريمة في 2013 حيث ارتدى لصوص زي الشرطة وكانوا مسلحين بالبنادق الآلية وسرقوا كمية من الألماس بقيمة 50 مليون دولار من شاحنة تابعة لبرينكس على مدرج بمطار بروكسل.

ويصل حجم رأس المال السوقي لشركة برينكس إلى 3.95 مليار دولار ومن بين عملائها مؤسسات مالية ومتاجر تجزئة وبنوك مركزية.