نجاح أول عملية لزراعة قلب صناعي في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، الأربعاء، نجاح أول عملية لزراعة قلب صناعي لطفل كويتي يبلغ من العمر 14 عاما، بمشاركة فريق طبي ألماني متخصص ونخبة من الأطباء الكويتيين.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الشيخ باسل الصباح قوله إن العملية التي أجريت بمركز الدبوس لأمراض القلب، التابع لمستشفى العدان، استغرقت نحو سبع ساعات، مؤكدا أنها تعتبر "دقيقة جدا" قياسا إلى عمر المريض وحجم المضخة المزروعة.

وأضاف أن هذه "العملية هي رقم 61 على مستوى العالم، والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط" موضحا أن هذا "الإنجاز" يعطي الوزارة الدافع للسعي نحو إنشاء مراكز متخصصة تعنى بعلاج جميع أمراض القلب، وإنشاء برنامج متكامل لزراعات القلب بغية التخفيف عن برنامج العلاج في الخارج.

وأفاد بأن وزارة الصحة استطاعت تنفيذ خططها الموضوعة، وتوفير الدعم الصحي اللازم بهدف الارتقاء بالكويت، وتنفيذ خطط التنمية المستدامة.