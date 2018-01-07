شاهد سمكة مقلية تتحرك وتثير الذعر في مطعم صيني

تفاجأ رواد مطعم فى هنغيانغ بمقاطعة هونان جنوب الصين بحركة وارتعاش السمكة المقلية التي قدمت لهم على طاولة العشاء.

وفي الفيديو الذي تم تحميله على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين تظهر السمكة وهي تتحرك بعد ثوان من تقديمها للزبون، الذي ارتفع صراخه فسادت حالة من الذعر في المطعم.

وقد أثار العديد من رواد التواصل الاجتماعي قضية الأسماك التي تطبخ وهي لا تزل على قيد الحياة، ولكن موقع "إفلسسيانس " العلمي أكد بأن هذه الظاهرة طبيعية فبعض الأسماك تكون ميتة تماما وعلى الرغم من أن الدماغ والقلب لا يعملان، إلا أن هناك خلايا لا تزال تستجيب للمؤثرات، وبعد الموت مباشرة، تحافظ الخلايا العصبية الحركية على بعض إمكانياتها في الغشاء.

ولكن رواد الموقع العلمي لم يضع حدا لانتقادات رواد التواصل الاجتماعي الذين ذكروا أيضا بأن الأسماك لم يتم طهيها بما فيه الكفاية لتكون صالحة للاستهلاك.