يُخطف ويجبر على الزواج

تحقق الشرطة في ولاية بيهار الواقعة في الجزء الشرقي من الهند في شكوى تقدم بها شاب بأنه تعرض للخطف وأُجبر على الزواج من سيدة لا يعرفها.

وقال مانو مهراج، ضابط كبير بالشرطة يوم أمس الجمعة: «نحن ندرس شكوى مقدمة من أسرة فينود كومار وسنحقق في الأمر».

ويبدو أن خطف الرجال وإجبارهم على الزواج أمر شائع في أجزاء من ولاية بيهار من جانب الأسر الأكثر فقراً التي لا تستطيع دفع قيمة المهور التي تطالب بها العرسان ذات المؤهلات المهنية.

وتظهر لقطات مصورة لحفل الزواج كومار باكياً وهو يتم دفعه وإجباره على القيام بمراسيم الزفاف.