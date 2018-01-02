الإعدام لقاتل سعودية وابنتها الكويتية في مصر

أصدرت محكمة جنايات المنيا بمصر مؤخراً حكماً بالإعدام شنقاً بحق قاتل السيدة السعودية وابنتها الكويتية قبل نحو عامين.
وكان المتهم (45 عاماً) قد ارتكب جريمته البشعة، وقتل السيدة السعودية وابنتها الكويتية مع سبق الإصرار والترصد، وألقاهما في بئر داخل مزرعة لإخفاء جريمته.
وشمل قرار المحكمة وفقا لـ"الرأي الكويتية" حبس محمد عبدالفتاح هاشم وعلي وسيد، وهم أشقاء زوجة القاتل؛ لتسترهم على جريمة زوج شقيقتهم وعدم قيامهم بإبلاغ الجهات المختصة.
وتعود تفاصيل القضية، إلى سبتمبر من عام 2015، عندما اختفت السيدة السعودية وابنتها في العاصمة المصرية القاهرة بعد توجههما لشراء شقة وكان بحوزتهما مبلغ مالي كبير، وبعدها بنحو عشرين يوماً عثرت الجهات المختصة على جثتيهما في بئر داخل مزرعة في مركز سمالوط بالمنيا جنوب القاهرة، وألقت القبض على الجاني الذي اعترف بارتكابه الجريمة بغرض السرقة.
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