بيض الثعابين يثير الذعر بمدرسة في أستراليا

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء، أن حالة من الفزع أثيرت في مدرسة أسترالية بعد أن تم العثور على حفرة رملية تحتوي على العشرات من بيض الثعابين في ملعب المدرسة.

وقال متطوعون من خبراء الحياة البرية إن البيض يعود إلى ثاني أكثر الثعابين سمية في العالم، وهو الثعبان البني الشرقي، وتم العثور عليه أواخر الشهر الماضي بمدرسة في بلدة لوريتون /نحو 400 كيلومتر شمالي سيدني/.

وقالت إيفيت أتلير، المتحدثة باسم هيئة "أستراليان وايلدلايف نيدينج إيد" إن المتطوعين أمضوا ثلاثة أيام يحفرون في الملعب وكشفوا عن سبعة أعشاش مليئة ببيض الثعابين قبل أسبوعين من الفقس.

وذكرت حديقة الزواحف الأسترالية في موقعها الإلكتروني أن الثعبان البني الشرقي هو النوع المسؤول عن معظم الوفيات الناجمة عن لدغ الثعابين في أستراليا.

وقامت هيئة "أستراليان وايلدلايف نيدينج إيد" بإزالة البيض من الملعب.