فيديو .. أجور خيالية للفنانين في حفلات نهاية العام

كشف برنامج "تفاعلكم" أجور بعض الفنانين العرب الذين سيحييون حفلات لمناسبة نهاية العام.

وأشارت في تقرير تضمنه البرنامج إلى أن هذه الأجور وصلت إلى مليوني جنيه مصري. ولفتت إلى أن هذا المبلغ سيتقاضاه النجم المصري عمرو دياب.

وأشار التقرير إلى أن أجر الفنانة اللبنانية إليسا وصل إلى مليون و700 ألف جنيه وهو المبلغ نفسه الذي سيحصل عليه الفنان جورج وسوف.

كما جاء فيه أن أجر الفنانين المصري تامر حسني واللبناني وائل جسار هو مليون جنيه وأن النجم محمد حماقي سيحصل على 600 ألف جنيه.

كذلك قد تتقاضى الفنانة سميرة سعيد، بحسب التقرير، 550 ألف جنيه ومايا دياب ونيكول سابا 400 ألف والفنان حكيم 350 ألف فيما لم يتخط أجر النجم المصري أحمد سعد الـ100 ألف جنيه مصري.

وأثار الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً كبيراً في أوساط المتابعين.

وانتقد بعض هؤلاء هذه الأجور المرتفعة فيما رأى آخرون أن بعض النجوم يستحقونها.