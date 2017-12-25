وفاة عروسين يوم "الصباحية" في نهاية مأساوية

لقي عروسان مصريان في ريعان الشباب مصرعيهما بمدينة كفر الزيات في محافظة الغربية، يوم السبت، بعد اختناقهما بالغاز في ثاني أيام زفافهما وهو ما يطلق عليه "يوم الصباحية" في مصر.

وكشفت التحريات أن العريس يدعى أحمد ويبلغ من العمر 22 عامًا، وزوجته ندى وعمرها 18 عامًا مقيمان بمساكن الرادار بمدينة كفر الزيات، وأنه تم العثور على جثتيهما على الأرض بغرفة النوم دون إصابات، وفقا لموقع البوابة نيوز.

وتم التحفظ على الجثث، وأفاد تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة اختناق بالغاز وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثتين.