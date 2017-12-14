قاعة مشاهير العلوم العربية توثق أول سيرة ذاتية لعالمة إماراتية

تقديراً لتميزها وعطائها العلمي المتدفق، وبحضور ثلاثة آلاف من أبرز العلماء والقادة السياسيين والأكاديميين وصناع القرار والمستثمرين على مستوى العالم ممن يمثلون أكثر من 120 دولة، تم تتويج د. مشكان العور، أول باحثة فضاء أمنية على المريخ، في المنتدى العالمي للعلوم بالأردن، عبر توثيق سيرتها الذاتية كأول إماراتية في قاعة مشاهير العلوم من النساء، لتنضم سيرتها بذلك إلى سير نخبة من العلماء النساء في الدول العربية التي شاركت في المنتدى.

رعاية

وأكدت د. مشكان العور التي تشغل حالياً منصب مديرة مركز البحوث والدراسات بأكاديمية شرطة دبي، لـ«البيان»، أنه لولا رعاية الإمارات للعلم والعلماء، والدعم الكبير الذي تقدمه شرطة دبي لها، لما كانت مؤهلة للمشاركة والتواجد في هذا المحفل العربي العالمي.

وقالت: اهتمام الدولة بالمبتكرين والمخترعين والحرص على تنشئة أجيال محبة للعلوم سياسة عامة، تتجلى بوضوح في إنشاء مجلس علماء الإمارات، والوزارات التي تعنى بالعلوم والاختراعات، والتي مهمتها البحث والتطوير وصناعة الكفاءات العلمية.

نخبة

وتابعت: كان التكريم مهيباً للغاية، لا سيما وأن الحدث كان يحظى برعاية وحضور جلالة الملك عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ومشاركة الرئيس الهنغاري يانوش أدير، إضافة إلى حضور نخبة من العلماء، وقد تشرفت بالمشاركة في الحدث كمتحدثة في الجلسة الخاصة بالترويج للمرأة العربية في العلوم، بدعوة من الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس المنتدى العالمي للعلوم 2017 رئيس الجمعية العلمية الملكية الأردنية، ومن رئيس المنتدى الهنغاري.