ترامب يعقد اجتماعاته بملابس النوم ويشرب12 كوكاكولا يومياً

سلاسل الإدمان تقيّد أياً كان، حتى رئيس أكبر دولة بالعالم، إلى درجة أن رونالد ترامب، المتم 72 سنة بعد 6 أشهر، يشرب 12 قنينة كوكاكولاDiet يوميا، في كل منها 42 ملليغراما من "الكافيين" وفق ما تذكره الشركة نفسها عن مشروبها الشهير، أي 504 ملغ، تزيد 104 عن المسموح به للبالغين، وهو ما يسبب العصبي والأرق وتهيّج يرافقه ارتجاف بالعضلات.

أما إدمانه الآخر، فهو التلفزيون الذي يعتبره نافذته على ما يجري بالعالم، لذلك يقضي ترمب أمام شاشته 4 وأحيانا 8 ساعات، وربما أكثر كل يوم.

هذه المعلومات، وغيرها الكثير عن تفاصيل دورة الحياة اليومية لترامب منذ أن يستيقظ في الخامسة والنصف فجر كل يوم، حتى نومه بعد منتصف الليل في معظم الأحيان، واردة في تحقيق نشرته السبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

ومما نقلته الصحيفة عن أصدقائه والعاملين معه أيضا، أنه يأتي أحيانا بملابس النوم إلى قاعة الاجتماعات في البيت الأبيض، وكثيرا ما يبدأ اتصالاته الرسمية وغير الرسمية، أو يقوم ببعض مهامه الرئاسية "وهو جالس على السرير ينعم بالدفء، وأحيانا يجري اتصالات ومحادثات رسمية اثناء ارتدائه لملابس النوم" وفقا للصحيفة .