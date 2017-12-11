مقطع مؤثر للفنان الراحل أبو بكر سالم

تداول محبو الفنان الراحل أبو بكر سالم مقطع فيديو مؤثراً لمكالمة هاتفية مع التلفزيون الكويتي يقدم خلالها الفنان الكبير تعازيه للشعب الكويتي في وفاة الفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا الذي وافته المنية في شهر أغسطس الماضي.

وتوفي الفنان أبوبكر سالم بلفقيه مساء الأحد عن عمر ناهز الثامنة والسبعين عاماً، بعد معاناة طويلة مع المرض تنقل فيها بين مستشفيات المملكة وألمانيا وعدد من المدن الأوروبية.