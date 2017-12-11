مقطع مؤثر للفنان الراحل أبو بكر سالم

التاريخ:
طباعة Email

تداول محبو الفنان الراحل أبو بكر سالم مقطع فيديو مؤثراً لمكالمة هاتفية مع التلفزيون الكويتي يقدم خلالها الفنان الكبير تعازيه للشعب الكويتي في وفاة الفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا الذي وافته المنية في شهر أغسطس الماضي.

وتوفي الفنان أبوبكر سالم بلفقيه مساء الأحد عن عمر ناهز الثامنة والسبعين عاماً، بعد معاناة طويلة مع المرض تنقل فيها بين مستشفيات المملكة وألمانيا وعدد من المدن الأوروبية.

كلمات دالة:
طباعة Email

مواد ذات علاقة

  • الصورة: ما لا تعرفه عن الفنان أبوبكر سالم

    ما لا تعرفه عن الفنان أبوبكر سالم

    توفي الفنان أبوبكر سالم بلفقيه عن عمر ناهز الثامنة والسبعين عاماً، بعد معاناة طويلة مع المرض تنقل فيها بين مستشفيات المملكة وألمانيا وعدد من المدن الأوروبية.

  • الصورة: هزاع بن زايد ينعي الفنان أبو بكر سالم

    هزاع بن زايد ينعي الفنان أبو بكر سالم

    نعى سمو الشيخ هزاع بن زايد الفنان الراحل أبو بكر سالم الذي وافته المنية مساء الأحد بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهر 78 عاماً.

  • الصورة: أبوبكر سالم في ذمة الله

    أبوبكر سالم في ذمة الله

    توفي الفنان أبوبكر سالم بلفقيه عن عمر ناهز الثامنة والسبعين عاماً، بعد معاناة طويلة مع المرض تنقل فيها بين مستشفيات المملكة وألمانيا وعدد من المدن الأوروبية.

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon