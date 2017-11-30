طفلة سعودية "تأكل ولا تشبع"

جسدت حالة الطفلة السعودية صافية التي "تأكل ولا تشبع"، أحد أغرب الحالات على الإطلاق في السعودية.

الطفلة البالغة من العمر 5 سنوات فقط، والتي يبلغ وزنها 85 كلغ، تعاني من مرض نادر، وأصبحت حياتها في خطر بسبب السمنة والأمراض المتراكمة.

وقال الدكتور حامد الودعاني استشاري جراحة السمنة والمناظير، في الأحساء إن صافية كانت في حالة عصيبة مع سمنتها المفرطة، حتى إن كيس الحلوى والمشروبات لا يفارقها، فهي تعاني من متلازمة "برادر ويللي"، الناتجة عن خلل جيني غير معروف، يسبب شعوراً مزمناً بالجوع، ما يدفعها إلى الأكل المفرط ويؤدي إلى السمنة "القاتلة"، كما قد ينجم عنه صعوبات إدراكية وسلوكية، وحركية.

وأضاف "الودعاني" بعد متابعة الحالة لمدة ثلاثة أشهر، وفشل العلاجات التحفظية، ومع استمرار تزايد وزنها، ومعاناتها من اختناقات في التنفس، أثناء النوم، قمنا بإجراء "جراحة تكميم للمعدة"، تكللت بالنجاح.

من جهته، قال الدكتور هشام سليمان، استشاري ورئيس قسم التخدير، إن الأطفال المصابين بهذه المتلازمة، يشكلون تحدياً كبيراً في التخدير، قبل التدخل الجراحي، لأن حالاتهم صعبة ومعقدة.