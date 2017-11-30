المنزل الأكثر جمالاً في نيوجيرسي للبيع

ذكرت مجلة" Architectural Digest " أن" تشاتو دي لا روش" في " ألبين" بنيوجيرسي يعد واحداً من أجمل المنازل المعروضة للبيع في البلاد.

وقالت محطة أن بي سي نيو يورك: إن هذا المنزل المترف أدرج في قائمة المجلة لأجمل المنازل المعروضة للبيع.

ويتميز هذا العقار المسور بعدد لا يحصى من المرافق، بما في ذلك مصعد إلى جميع طوابقه المختلفة، وقاعة للإفطار، ومخزن للمؤونة، وغرفة بلياردو، ومسبح، وبيت للضيافة. كل ذلك، بما فيه من مفروشات، يمكن أن يكون لك مقابل 25 مليون دولار.

ويتم توجيه جميع الاستفسارات الخاصة بالملكية إلى " انترناشونال ريالتي" التابعة لشركة سوثبي الدولية العقارية البارزة.

ووفقا لوصف Architectural Digest فإن "تشاتو دي لا روش" يعد من أجمل المنازل المعروضة للبيع في البلاد. فيما تصفه "شركة سوثبي الدولية العقارية" بأنه " من أرقى المنازل حديثة الطراز المتوفرة في منطقة تتداخل فيها ثلاث ولايات".

يقع المنزل في "ريو فيستا درايف"، على مساحة 2 فدان مسورة. ويتميز بكونه يضم ما تزيد قيمته عن 1.5 مليون دولار من الأراضي ذات المناظر الطبيعية.

تتميز الساحة المترامية الأطراف بمسبح، ومنتجع صحي، وبيت بركة سباحة مغطاة، وموقد لإشعال النار، وشرفة، ومطبخ خارجي واسع.

كما يحتوي الفناء على مرشات مائية تحت الأرض. وتتميز الغرف بأرضية من رخام وأخرى مصنعة من الخشب الصلب.