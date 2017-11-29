متهم يبتلع سماً أثناء محاكمته

المصدر:
  • لاهاى- سعيد السبكي:
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أمر رئيس محكمة يوغسلافيا فى لاهاى وقف جلسة المحاكمة فورا بعد اكتشاف ان المتهم  - سلوبودان بارلشيك - ابتلع حبة من زجاجة صغيرة كانت بحوذته سم بغية الانتحار ، يأتى ذلك فى الوقت الذى كان من المقرر ان تعلن المحكمة  اليوم الأربعاء الحكم على خمسة متهمين (جادرانكو برليك ، وبرونو ستوجيتش ، وسلوبودان برالجاك ، وميليفوجى بيتكوفيتش ، وفالنتين كوريتش ) وهم  سياسيون وقادة عسكريون من جمهورية كرواتيا والبوسنة والهرسك بارتكاب جرائم حرب فى يوغسلافيا ، اضافة الى رئيس وزراء سابق.

وقد توقف البث المباشر داخل قاعة الاعلاميين ، فى الوقت الذى تم فيه  استدعاء مروحية الاسعاف السريع وفرقة الاطفاء وسيارة الاسعاف ايضا الى مبنى المحكمة .

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