متهم يبتلع سماً أثناء محاكمته

أمر رئيس محكمة يوغسلافيا فى لاهاى وقف جلسة المحاكمة فورا بعد اكتشاف ان المتهم - سلوبودان بارلشيك - ابتلع حبة من زجاجة صغيرة كانت بحوذته سم بغية الانتحار ، يأتى ذلك فى الوقت الذى كان من المقرر ان تعلن المحكمة اليوم الأربعاء الحكم على خمسة متهمين (جادرانكو برليك ، وبرونو ستوجيتش ، وسلوبودان برالجاك ، وميليفوجى بيتكوفيتش ، وفالنتين كوريتش ) وهم سياسيون وقادة عسكريون من جمهورية كرواتيا والبوسنة والهرسك بارتكاب جرائم حرب فى يوغسلافيا ، اضافة الى رئيس وزراء سابق.

وقد توقف البث المباشر داخل قاعة الاعلاميين ، فى الوقت الذى تم فيه استدعاء مروحية الاسعاف السريع وفرقة الاطفاء وسيارة الاسعاف ايضا الى مبنى المحكمة .