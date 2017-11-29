خمس خصال يلزم الأشخاص الناجحون بها أنفسهم

في مسعاك للوصول إلى هدف ما، لا بد ان تقضي قليلا من الوقت في اكتساب المعرفة من الأشخاص الذين سبقوك في تحقيق ما تصبو إليه. إذ أن التعلم في بعض الأحيان من تجارب الآخرين أفضل من أن تجرب بنفسك. وقد لخص موقع "success" الأشياء الخمسة التي يلزم الناجحون أنفسهم بفعلها.

أولا: المثابرة:

هناك مثل ياباني قديم يقول: "أكب سبع مرات، وانهض ثمانية ". الفشل والعقبات والنكسات هي جوانب لا مفر منها في رحلة تحقيق أي شيء ذي مغزى. والواقع، أن تلك الاخفاقات هي التي تدفعك إلى الأمام. والفشل يعطيك أدلة لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح، حتى تتمكن من ضبط احتياجاتك.

ثانيا: خالط الناس المناسبين:

أحط نفسك بالناس الذين سوف يساعدونك على أن تكون عظيما. وهذا يعني بالنسبة للبعض، تعيين مدرب. فيما يعني بالنسبة لآخرين، الانضمام إلى مجموعة العقول الموجهة، أو الارتباط مع شريك يعمل نحو هدف مماثل. استثمر الوقت لاكتشاف من هم الأشخاص المناسبين.

ثالثا: قم بعملك على أكمل وجه:

يقضي الناس كثيرا من الوقت يحلمون بالنجاح، ولكن قلما يفعلون شيئا لجعله حقيقة واقعة. لا بد من الانغماس المستمر في العمل. والقيام بذلك سواء كنت محفزا أو لم تكن. قم بذلك عندما لا يمكنك رؤية أي تقدم ملموس. أعدد نفسك لصنع كثير من العمل، الذي قد لا يكون دائما متألقا، ولكنه سيؤتي ثماره.

رابعا: اعرف مواطن قوتك:

عليك أن تعرف مواطن قوتك وكيفية الاستفادة منها لتسريع عملية تقدمك. على العكس من ذلك، عليك أيضا أن تعرف المناطق الأضعف حتى تتمكن من معرفة كيفية منعها من تقويض عزيمتك.

خامسا: واظب على كسب المعرفة:

قد لا تدري أنك لا تدري. لكن كلما تعمقت وأديت عملك كلما ازددت معرفة للحقول التي يمكن ان تطورها.

وقد يعني ذلك في بعض الأحيان ضرورة أن تتعلم أشياء من خارج ميدانك. وقال الدكتور "مارك سميث" هو طبيب بيطري والمؤسس المشارك ل "بيتاو"، وهو خط شامل من أطعمة الحيوانات الأليفة أنه تبين له ضرورة أن يصبح طالبا مرة أخرى لكي يتطور.

لا تتوقف عن التعلم. وحدد المهارات التي تحتاجها للحصول على الخطوة التالية في رحلتك.