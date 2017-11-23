عريس يهرب ليلة زفافه.. ومكافأة لمن يعثر عليه

في واقعة غريبة، أقدم شاب تركي على ترك عروسه ليلة زفافهما والاختفاء عن الأنظار هرباً من إقدام شبان قريته في مدينة مناصيا غرب تركيا، على ضربه والسخرية منه في تقليد متوارث لمباركة الزواج.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن العريس الذي يٌدعى فرهاد بالبان انتظر حتى انتهاء حفل زفافه ليترك عروسه في المنزل ويغادر باتجاه جهة مجهولة قبل تجمع أهالي القرية لمطالبته بالخروج والاستعداد للاحتفال التقليدي.

وبعد أن أدركوا هروبه، رصد شبان القرية الذين تجمعوا أمام منزل عائلة العريس، مكافأة مالية مقدارها 500 ليرة تركية لمن يدلي بمعلومات حول مكان تواجده، مؤكدين أنهم يريدون الانتقام منه لما قام به خلال حفلات زفافهم سابقاً.

ويقوم شبان القرية عادة بوضع سرج حصان على ظهر العريس ويكبلون يديه ثم يرشونه بالماء البارد والطلاء ومواد أخرى، وتختلف طقوس وعادات الزواج في المدن التركية، حيث يجبر بعض أهالي العروس في بعض المدن، عريس ابنتهم على شرب قهوة مخلوطة بالملح؛ للتأكد من استعداده لتحمل زوجته واحترامها في أسوأ ظروفها بحسب معتقداتهم.