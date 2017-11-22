هنيدي يتحدى نجم المصارعة تربيل اتش.. وحدثت مفاجأة

تحدى الفنان الكوميدي المصري، محمد هنيدي، نجم المصارعة، تريبل اتش، على نزال، وكانت المفاجأة أن الأخير وافق ووضع هنيدي في موقف محرج.

وكان هنيدي يعرض التحدي على تربيل اتش على سبيل الممازحة، عندما فوجئ بالاستجابة.

وتستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي نزالا بين كبار نجوم المصارعة ومن بينهم تربيل اتش ورومان ريغان.

ورد تربيل اتش على هنيدي عبر توتير قائلا إنه يرحب به على حلبة المصارعة. وأرفق الرد بهاشتاغ "قبلت النزال".

وتراجع النجم الكوميدي، بجسده الضئيل، بسرعة على تويتر حتى ينقذ نفسه، وكتب "وربنا كنت بهزر.. سامحني".

وبعد التراجع باللغة العربية، كتب بالإنجليزية إنه يترقب مشاهدة تربيل اتش وغيره من نجوم المصارعة في أبوظبي.