زوجان عاشا 60 عاماً بنفس الأجهزة الكهربائية

بعد زواج استمر 61 عاما، قرر مسنان بريطانيان أخيرا استبدال الأجهزة الكهربائية التي اشترياها مع زفافهما، لكن السبب لم يكن أن الأجهزة توقفت عن العمل.

سيدني ساوندرز، صاحب الـ83 عاما، وزوجته راشيل، قررا عرض أجهزتهما الكهربائية في متحف، ليؤكدا للجيل الجديد كم كانت الصناعة في خمسينيات القرن الماضي أفضل بكثير مما هي عليه الآن.

والأجهزة التي سيعرضها الزوجان في متحفهما، هي فرن، وسخان، وغسالة كهربائية، ومجفف ملابس، اشترياها عام زواجهما 1956، حسبما قالت صحيفة "مترو" البريطانية.

وقال سيدني، المحاسب المتقاعد: "الأشياء كانت تصنع بجودة أعلى في تلك الأيام. كانت أكثر متانة وقوة، لكن بالتأكيد الأشياء الحديثة أكثر تطورا".

وأضاف: "أعتقد أن كل شيء كان ينال اهتماما أكبر بكثير في الماضي".

واشترى سيدني الفرن مقابل 19 جنيها إسترلينيا، والسخان بـ 15 جنيها، والغسالة بـ60 جنيها، أما مجفف الملابس فكلفه 52 جنيها.