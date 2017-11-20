5 وصفات لعلاج احتقان الحلق

مع تغيرالأجواء المناخية بتغير الفصول، تزداد حالات الإصابة باحتقان الحلق، ولا تستدعي الكثير من الحالات زيارة الطبيب والتغيب عن العمل والدراسة، إذ مع عدد من الوصفات المنزلية بالإمكان تجاوز هذه الأزمة ببساطة.

1- الماء والملح

الوصفة التقليدية التي تنصحنا بها أمهاتنا وجداتنا، وهي الغرغرة بالماء الدافئ الممزوج بملعقة صغيرة من الملح، مرات عدة خلال اليوم.

2- الثوم

يعتبر الثوم مضاداً حيوياً طبيعياً لعلاج الالتهابات المختلفة، فالحصول على عصارته من خلال مضغ فص الثوم يساعد على علاج التهاب الحلق.

3- البخار

استنشاق بخار الماء الساخن عن طريق الفم يخلص الحلق من الجفاف وأيضاً الالتهاب. ضع ماءً ساخناً في وعاء واستنشق البخار بعد وضع منشفة أو قطعة قماش على رأسك أثناء عملية الاستنشاق لتجميع البخار.

4- العسل وخل التفاح

احضر ملعقة خل التفاح وأخرى عسلاً وامزجهما مع الماء الدافئ واشربه، فخل التفاح له قدرة على قتل البكتيريا.

5- المشروبات الساخنة

احرص خلال فترة الإصابة باحتقان الحلق على شرب السوائل الساخنة، لا سيما الشوربات، وتجنب السوائل الباردة.