ماذا قالت المطربة شيرين بعد قرار وقفها عن الغناء؟

أصدرت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، بياناً صحافياً للرد على اتهامها بسمعة مصر، بعد تداول مقطع مصور لها من حفل غنائي في إحدى الدول العربية، سخرت فيه من نهر النيل، حينما ردت علي معجبة طالبتها بغناء أغنية "مشربتش من نيلها" قائلة: "هيجيلك بلهارسيا"، وطالبتها باستخدام مياه معدنية فرنسية الصنع.

وبدأت شيرين بيانها بكلمات مؤثرة قائلة: بيان مني أنا شيرين سيد محمد عبد الوهاب، الطفلة المصرية البسيطة التي نشأت في منطقة القلعة الشعبية، وتعلمت حب هذا الوطن والانتماء إليه من بسطاء مثلها يحبون تراب هذا الوطن دون أي مقابل، الطفلة التي كبرت وأصبحت شخصية عامة معروفة تحاسب على كل نفس تتنفسه وكل حركة تتحركها، ولكنها مازالت تحتفظ بطفولتها وعفويتها وهو ما يسبب لها الكثير من المشاكل.

وأضاف البيان: أنا شيرين عبد الوهاب التي غنت لمصر وشهدائها ولم تتأخر لحظة في تلبية نداء وطنها في أي وقت بصوتها واسمها وكل ما حققته، رفضت الغناء في أي دولة على خلاف سياسي مع وطنها مهما كانت الإغراءات أو المقابل ودون أن يطلب منها أحد ذلك، وهذا ليس فضلاً وإنما واجب وشيء بسيط مقارنة بما أعطته لها بلدها وأبناء بلدها الذين جعلوها الآن ما هي عليه.

وتابع البيان: شيرين التي تفخر عندما تغني في أية دولة ويسبق اسمها لقب المطربة المصرية وتجده شرفاً ما بعده شرف، ونعمة من الله أنها نشأت في هذا الوطن، فهذه المقدمة ليست للدفاع عن خطأ ولا للهروب من اعتذار واجب من دعابة لم تكن في محلها ومن تعبير خانها، فالخطأ خطأ والصواب صواب.

وأكمل البيان: هذا الفيديو الذي أصاب أبناء وطني بالصدمة من حفلة منذ أكثر من عام، ولن أبحث وراء من احتفظ به كل هذه المدة ليظهره الآن وفي هذا التوقيت، وعندما شاهدته شاهدته كما لو كان هذا الموقف يحدث أمامي لأول مرة وكما لو كانت من يتحدث فيه شخص غيري، فأنا بالفعل لا أتذكر أني قلت هذا الكلام، لأنني بالطبع لا أعنيه ولا يعبر عما بداخلي تجاه وطني، وكما ذكرت سابقاً كانت دعابة سخيفة لو عاد الزمن بي بالتأكيد لما كررتها.

واختتمت شيرين بيانها قائلة: وطني الحبيب مصر وأبناء وطني مصر أعتذر لكم من كل قلبي عن أي ألم سببته لأي شخص فيكم ويعلم الله مدى حبي وانتمائي لبلدي مصر ولكم جميعا، فلم ولن أنسى فضل مصر وفضلكم وأعدكم بأن أتدارك مستقبلاً مثل هذه الأخطاء الساذجة التي تضعني الآن أمامكم في مثل هذا الموقف الذي أتمني لو لم أكن فيه الآن.. أنا آسفة.

وذيلت شيرين بيانها بلقب المطربة المصرية، لأنه يشرفها أن يقال عنها هذا، بحسب قولها.

يذكر أن نقابة الموسيقيين في مصر قد أصدرت قراراً بوقف شيرين عن الغناء وإحالتها للتحقيق، ومنع إصدار تصاريح أي حفلات لها إلا بعد مثولها للتحقيق.