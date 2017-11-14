شاحن هاتف "آيفون" يقتل مراهقة صعقاً

لقيت مراهقة فيتنامية حتفها صعقاً بالكهرباء بعد استعمالها شاحن معطوب لهاتفها المحمول، حسبما ذكر مسؤول محلي اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤول المحلي، تران شوان هوا إن الفتاة كانت نائمة في منزلها بقرية دونج، وسط إقليم ها تينه، عندما انتقلت شحنة كبيرة من الكهرباء إلى سلك الشاحن بينما كان الهاتف في يدها.

وأضاف أن الفتاة قُتلت صعقاً بالكهرباء.

ونقلت صحيفة "ثانه نين" عن ضابط الشرطة، تران آن سون: "في الموقع، وجدنا الضحية ميتة وفي يدها سلك شاحن متفحم"، مضيفاً أن الهاتف الذي كان في الشاحن من طراز "آيفون 6".

ولم يتضح إذا كان ذلك الشاحن، منتج أبل الرسمي أو نسخة مقلدة.