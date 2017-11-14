أنستجرام تحتضن لأول مرة مبادرة تعليقات لطيفة في مدينة دبي

احتضنت أنستجرام أمس لأول مرة مبادرة تعليقات لطيفة في مدينة دبي، وذلك كجزء من التزامها العالمي المستمر لأجل مجتمع آمن، وقد أطلقت هذه المبادرة مبكراً هذا العام، وذلك لتشجيع المجتمع للمشاركة في كتابة تعليق لطيف أو مشجع في حسابات الأشخاص الذين يلهمونهم. كما ضمت الشركة هذه المبادرة في جميع أنحاء العالم، مروراً من لوس أنجلوس الى ميلانو الى جاكارتا خلال هذه السنة.

ولتخليد مناسبة يوم اللطف العالمي (13 نوفمبر)، نظمت انستجرام جلسة نقاش حول "قوة تأثير الكلمة الطيبة" وهذا لإبراز أهمية دور المجتمع في جعل انستجرام أكثر أمناً ومنصة للكلمة الطيبة.

شارك في هذه الجلسة النقاشية عدداً من رواد التواصل الإجتماعي المميزين و الملهمين في المجتمع، من ضمنهم عزة المغيري، لوان دسوزا، وشريف فايد، الذين ناقشوا مع بعضهم البعض مختلف القصص، والخطوات التي اتخذوها لنيل الدعم من المجتمع .

وقال أعضاء الفريق في هذا الحدث الذي أدارته ألكساندرا غوفيا:

عزة المغيري

"علاقتي مع متابعيني على الانستجرام تدور حول مشاركة بعضنا البعض مختلف التجارب التي تصادفنا في حياتنا اليومية".

"من الجميل جدا سماع أن حساباتي على التواصل الاجتماعي تساعد الآخرين وتلهمهم في كيفية التعامل مع القضايا الصعبة التي تواجههم"

"باستطاعتك إسعاد ورسم الابتسامة على وجه أي شخص بمجرد كتابتك تعليق لطيف، لذا أحاول دائما التفاعل مع متابعيني بشكل إيجابي عن طريق التعليقات اللطيفة".

شريف فايد

"أسعى دائما للحفاظ على التفكير الإيجابي، كما أتمنى كل يوم لمتابعيني وكل من حولي قضاء يوم سعيد على الانستجرام لنشر الطاقة الإيجابية وشعورهم بها في بداية اليوم"

"انستجرام وسيلة رائعة للتواصل مع المجتمع، لذا احرص على أن تضع بصمتك بشكل إجابي مع الجميع".

" عندما أحصل على تفاعلات إيجابية كثيرة من منشور لم أتوقع منه كل هذا التفاعل، أدرك عندها مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وكيف بإمكاننا مساعدة الغير بمجرد أشياء بسيطة".

"ان العديد من التفاعلات الإيجابية تنشر على الانستجرام، كما أنني لاحظت أن ملصق "القلب" هو الأكثر شعبية واستخداماً، لذا أعتبره رمزاً للطف".

لوان دسوزا

" الثقة بالنفس أمر في غاية الأهمية، لهذا أحرص دائما على عدم نشر أي منشور سلبي عن جسدي، وأرى أن الشعور بالفخر والرضى بالنفس شيء ضروري لكافة النساء."

" أتبع الكثير من المدونين ذو الوزن الزائد على انستجرام، كما أشعر بالسعادة عند مساعدة بعضنا البعض في اجتياز أي صعوبة نتلقاها".

"تحفزني قراءة التعليقات اللطيفة في انستجرام على استمرار مشاركة تجاربي المختلفة مع متابعيني".

" وبمناسبة يوم اللطف العالمي، أنصح كافة الناس على أن يكونوا معطائين في نشر التعليقات اللطيفة في حسابات الأشخاص، كونه فعل صغير لكنه ذو تأثير كبير".

خلد العديد من الحضور هذا اليوم الرائع بالتقاط صورة عند حائط الورود الحامل لرمز #تعليقات ـلطيفة، وقاموا بمشاركتها على انستجرام.