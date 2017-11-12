ذهب ليشتري بطيخة فحصل على 7,5 ملايين

قضت محكمة في ولاية ألاباما الأميركية بتعويض قدره 7,5 ملايين دولار، لرجل تعرض لكسر في فخذه أثناء شرائه بطيخة من أحد المتاجر الكبيرة.

وكان هنري ووكر، قد ذهب للتسوق في أحد متاجر سلسلة "وولمارت" الشهيرة في يونيو 2015، عندما علقت قدمه في حافة لوح خشبي كان موجودا أسفل المنطقة المخصصة لعرض البطيخ، مما أدى إلى سقوطه وتعرضه لكسر في الفخذ، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وذكرت محامية المدعي أن الحادثة أثرت على حياة موكلها بشكل كبير، لافتة إلى أنه كان يمارس الرياضة بانتظام ويلعب كرة السلة 3 مرات أسبوعيا، رغم أنه كان في الـ 59 من عمره وقت وقوع الحادث، أما الآن فهو يمشي بمساعدة عكاز.

وشاهد المحلفون في المحكمة مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة في المتجر وهي تظهر زبائن آخرين يتعثرون بنفس اللوح الخشبي، مما دفعهم للحكم، الأربعاء الماضي، بتقديم تعويض لووكر قدره 7.5 مليون دولار.

من جانبه، علق متجر وولمارت على الحكم بالقول إن المبلغ "مبالغ فيه مقارنة مع طبيعة الحادث"، لافتا إلى أنه سيرفع دعوى لاستئناف الحكم.