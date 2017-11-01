شاهد.. مذيعة سعودية تحلق شعرها على الهواء

قامت المذيعة السعودية أميمة التميمي، بحلق شعر رأسها على الهواء مباشرة، أثناء تقديمها برنامج "سيدتي" على قناة "روتانا خليجية" (الثلاثاء)، للترويج لحملة عن مكافحة سرطان الثدي.

وأوضحت التميمي قبل أن تزيل شعرها، أنها تحدثت كثيرًا عن سرطان الثدي، دون استجابة، ما دفعها لحلق شعرها، ودعت المشاهدين قبل خروجها على الهواء مباشرة إلى مشاهدة حلقتها قائلة: "انتظروني اليوم في آخر إطلالة لي وآخر رسالة وردية لنختم بها الشهر الوردي".

وأثناء حلاقة شعر رأسها، التي استغرقت عدة دقائق، عبّرت زميلتها في البرنامج عبير الوعل عن تأثرها بما تقوم به "التميمي"، وبكت تضامنًا معها.

يُذكر أن أميمة التميمي أخصائية نفسية، لها تجربة في مواجهة مرض سرطان الثدي، والشفاء منه، قبل 6 سنوات، حيث واجهته بكل قوة وصلابة، وحوّلت قصتها إلى كتاب عن تجربتها مع المرض.