صحيفة قبرصية: الآن أنسب الأوقات لزيارة دبي

قالت صحيفة "قبرص ميل"، إذا أراد المرء القيام برحلة لا تنسى إلى واحدة من البدائل الأكثر شعبية للمدن الأوروبية أو منافذ تسوق نيويورك، فالآن هو الوقت المثالي للقيام بذلك، وأن عليه ألا يتطلع إلى أبعد من دبي.

إذ أن جو الخريف المعتدل المصحوب بانخفاض درجة حرارة النهار، والخدمات عالية الجودة التي تقدمها طيران الإمارات دائما هي مزيج مثالي لرحلة إلى وجهة قريبة من مطار لارنكا الدولي.

ففي دبي سوف تستمتع بأحدث مناحي السياحة المعاصرة من الإقامة، والغذاء، ومشاهدة المعالم السياحية، والترفيه، والفخامة والقيمة مقابل المال للتسوق، والشعور الأصيل بالصحراء. ودبي هي الوجهة المطلقة التي توفر العديد من الخيارات للترفيه في مراكز التسوق والحدائق العامة والمتاحف والشواطئ.

ويمكن الاستمتاع في رقعة تسوق عبر زيارة واحدة من خيارات التسوق ذات الشهرة العالمية، في دبي مول أو مول الإمارات. وقضاء بعض الوقت جائلا في تلك الأجواء المكيفة قبل أن تقف مباشرة وجها لوجه مع أعجوبة معمارية وهندسية عصرية وهو برج خليفة، أطول مبنى في العالم.