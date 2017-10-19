جريمة قتل طفلة "بأغرب طريقة ممكنة"

تواجه امرأة أميركية تزن 150 كيلوغراما، اتهامات بقتل ابنة عمها البالغة من العمر 9 سنوات، بعد أن "جلست فوقها" كنوع من أنواع العقاب.

وألقي القبض على فيرونيكا غريت بوسي (64 عاما)، وتواجه اتهامات بالقتل والقسوة تجاه طفل، حسبما أفادت صحيفة "بينساكولا نيوز جورنال".

وتوجه مسعفون ومسؤولون في الشرطة إلى منزل الأسرة في بينساكولا عقب اتصال بخدمة الطوارئ، وقالت بوسي للشرطة إنها جلست فوق ديريكا ليندساي كنوع من العقاب على "خروجها عن نطاق السيطرة".

وأثناء العقوبة، قالت ديريكا لبوسي ولوالديها إنها لا تستطيع التنفس، وعندما نهضت وجدت أن ديريكا لا تتنفس فعلا.

وقالت السلطات إن بوسي اتصلت برقم الطوارئ (911) وبدأت عملية تنفس صناعي للطفلة، لكن دون جدوى.