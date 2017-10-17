بالفيديو.. عائلة من 14 فرداً بستة أصابع!

تعرف عائلة دا سيلفا البرازيلية بعائلة الستة حيث يولد أفرادها بستةأصابع في كل يد وقدم بدلا من خمسة.

العائلة البرازيلية وعلى مدى عقود تعاملت مع هذا التشوه الخلقي على أنه كنز العائلة الذي استثمروه في الموسيقى ولعب الرياضة ولا سيما حراسة المرمى.

أربعة عشر فردا تتألف منهم عائلة دا سيلفا جميعهم بستة أصابع.

وقد شمل سجل العائلة فردا جديدا مؤخرا "فينيسيوس" يحمل ذات الهبة حسبهم رغم أن أم الطفل تملك خمسة أصابع فقط ما يعني أن هناك فرصة خمسين في المئة أن يرث أطفالها الأصابع الستة من والدهم.

وتعرف المتلازمة الوراثية التي تتسبب في ولادة أشخاص مع أصابع قدمين ويدين إضافية، بمتلازمة بولي دا كتيلي، والمثير للدهشة أنها حالة من كل ألف حالة ولادة أي أنها شائعة الحدوث،وفقا للعربية نت.