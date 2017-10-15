بالفيديو.. بوتين ينفجر ضاحكاً بسبب تصدير لحم الخنزير للمسلمين!

دفعت هفوة ارتكبها وزير الزراعة الروسي، ألكسندر تكاتشوف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الانفجار ضاحكاً، خلال جلسة لمجلس الوزراء.

وفي التفاصيل بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، السبت، أنه خلال عرض الوزير المذكور لخطة من أجل تحفيز تصدير اللحوم، تطرق إلى النموذج الألماني في تصدير لحوم الخنزير إلى عدد من البلدان، على رأسها اليابان والصين و"إندونيسيا".

واسترعى ذكر "إندونيسيا" انتباه بوتين، فأوضح مبتسماً ومستغرباً للوزير أنه بلد مسلم، وبالتالي فإن تناول لحوم الخنزير محظور.

فما كان من الوزير إلا أن رد "سيأكلون"، فبادره بوتين قائلاً: "لا لن يفعلوا". وهنا انفجر ضاحكاً، قبل أن يعود وزير الزراعة ويعتذر مبتسماً قائلاً: "عفواً قصدت كوريا الجنوبية".