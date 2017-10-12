أمير منطقة الرياض يكرم سعودياً قام بعمل بطولي

المصدر:
  • واس
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كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في قصر سموه مساء اليوم المواطن سلطان بن محمد الدوسري وذلك عقب قيامه بعمل بطولي في إبعاد خطر مركبة محترقة في محطة وقود عبر مركبته الخاصة وتضررها وتحمله أخطار هذا العمل لإنقاذ الأرواح والممتلكات الخاصة

وأعرب سمو أمير منطقة الرياض عن بالغ شكره وتقديره واعتزازه للمواطن سلطان الدوسري على شجاعته وإقدامه الفدائي مؤكداً أن الوطن يفخر بشبابه ومواقفهم المشرفة دوماً .

حضر التكريم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ومعالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ومعالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الاستاذ سحمي بن شويمي بن فويز .

 

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