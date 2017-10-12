فيديو .. قطار يصدم عربة طفل

أظهر شريط فيديو اصطدام قطار شحن في بريطانيا بعربة طفل انزلقت نحوه، ولكن لحسن الحظ فإن الطفل كان في حضن والدته لحظة الحادثة.

وأفادت صحيفة "تلغراف" الخميس، بأن الحادث وقع في نونيتون وسط بريطانيا خلال الصيف الماضي، عندما كانت أم تنتظر في محطة القطار.

وأشارت إلى أن الأم أخرجت رضيعها من العربة وحملته ولزمت الجدار، وبعد ذلك بدأت العربة في الانزلاق صوب القطار الذي صدمها بقوة وتطايرت أجزاؤها التي تحطمت في المكان.

وقالت السلطات إن أحدا لم يصب في الحادث، محذرة الركاب وخصوصا الأمهات من ضرورة أحذ الحيطة والحذر، مشيرة إلى ضرورة الإمساك دوما بعربات الأطفال والتأكد من قفل الفرامل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجماعي الفيديو في بريطانيا على نطاق واسع خلال الأيام الماضية، بعد أن نشرته سلطة سلامة السكك الحديدية في البلاد.

وذكرت صحيفة "تلغراف" أن الفيديو يظهر أهمية الانتباه إلى عربات الأطفال أو الكراسي المتحركة والسيطرة عليها.