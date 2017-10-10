الإعدام لـ«سعودي» قتل زوجته الليبية وقطع جسدها بمنشار في مصر

قررت محكمة مصرية إحالة أوراق مواطن سعودي إلى المفتي؛ لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، بعد أن أقدم على قتل زوجته وتقطيع جسدها بمنشار كهربائي.

وجاء في تفاصيل القضية أن المتهم كان يدرس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، وأقدم على قتل زوجته، ليبية الجنسية، وتقطيع جسدها بمنشار كهربائي، وإلقاء أجزاء من جسدها أسفل أحد الكباري، بمساعدة اثنين من أصدقائه.

وكانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية عثرت على جثة امرأة ثلاثينية مجهولة بالقرب من أحد الكباري، وتوصلت جهود فريق البحث، من خلال النشر عن الجثة بكافة طرق النشر، إلى أن الجثة لسيدة تدعى “رع م”، 32 عاماً، ليبية الجنسية.

وتبين من التحريات، بحسب اليوم السابع، أن الزوجين كانا دائمي الخلافات منذ أن تزوجها من عامين، وخاصة بعد تسفير ابنه منها للخارج، دون رغبة المجني عليها، وبعد قتلها بمعاونة اثنين من أصدقائه، تخلص من الجثة وغادر البلاد بتاريخ 20 مارس الماضي.