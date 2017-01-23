مخبز بالسعودية يبيع دون محاسبين ولا كاميرات مراقبة .. شاهد ماذا حدث

أراد صاحب محل للمخبوزات في مكة المكرمة اختبار ثقة زبائنه، فوضع صندوقاً حمل اسم "صندوق الثقة" حتى يضع الزبائن فيه المقابل المادي للخبز، دون أن يراجعهم أحد، مستغنياً عن المحاسبين وكاميرات المراقبة.

وأوضح صاحب المخبز غازي حسن أنه قرر تجربة فكرة "صندوق الثقة" لمعرفة إمكانية ثقته في الناس، وهل سيزيد إيراد المخبز أم سينقص، لافتاً إلى أن الناس أثبتوا أنهم أهل للثقة ونجحت الفكرة.

وبيّن أنهم أوضحوا للزبائن بأن مَن لا يملك قيمة الخبز فليأخذه مجاناً، والمخبز يعفيه من الدفع على مسؤولية ضميره الشخصي، مشيراً إلى أن التجربة أثبتت نجاحها بعد مرور عام ونصف العام على البدء بتطبيق الفكرة من خلال ارتفاع واضح في ميزانية المحل على مدار هذه الفترة.