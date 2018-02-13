الشارقة ضيف شرف معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2019

أعلنت إدارة معرض نيودلهي الدولي للكتاب عن اختيار إمارة الشارقة ضيف شرف الدورة السادسة والعشرين للمعرض الذي يقام في شهر يناير من كل عام، بمشاركة ناشرين وكتّاب من مختلف بلدان العالم.

وجاء اختيار الشارقة ضيف شرف المعرض، تثميناً لجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم الثقافة والكتاب، و تكريماً لما تقوده الشارقة من مبادرات ثقافية على المستوى العالمي، إضافة إلى التأكيد على حجم العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية الهند.

وتستعد الشارقة لمشاركتها في المعرض بسلسلة من الفعاليات والأنشطة، تعكس واقع وتاريخ الحراك الثقافي في دولة الإمارات، إذ تتحضر لتعزيز حضورها في المعرض، بجناح يشمل ما تقدمه الإمارة من مبادرات ومشاريع على المستوى الثقافي، تشمل: معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومدينة الشارقة للنشر، وقائمة المهرجانات الثقافية والإبداعية السنوية، التي تنفذها الهيئات والمؤسسات الثقافية في الإمارة.

وكانت الشارقة دأبت على المشاركة في معرض نيودلهي الدولي للكتاب، حيث تحرص سنوياً وعبر هيئة الشارقة للكتاب، على استعراض فرص التعاون والعمل المشترك مع الناشرين الهنود، لتطوير صناعة الكتاب بين الثقافة العربية والهندية، ورفد القراء الناطقين بمختلف اللغات الشائعة في الهند بأحدث الإصدارات في المشهد الثقافي الإماراتي والعربي.

وشكل افتتاح مدينة الشارقة للنشر التابعة لهيئة الشارقة للكتاب واحداً من المشاريع التي عززت روابط العمل الثقافي مع حركة صناعة الكتاب في الهند، إذ بحثت هيئة الشارقة للكتاب مع نخبة من الناشرين الهنود، عبر سلسلة اجتماعات عقدتها خلال مشاركتها في الدورة الخامسة والعشرين لمعرض نيودلهي الدولي للكتاب، الفرص التي توفرها مدينة الشارقة للنشر، على مستوى الطباعة، والتوزيع، والتصميم، وغيرها من الخدمات.

يشار إلى أن الشارقة تحل ضيف شرف على عدد من معارض الكتب أبرزها: معرض فرنسا للكتاب كضيف مميز لعام 2018، وضيف شرف معرض ساو باولو للكتاب لعام 2018، ومعرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال في العام 2020، كما تحتفي إمارة الشارقة في العام 2019 بإعلانها مدينة عالمية للكتاب، من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".