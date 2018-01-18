نافورة دبي تحبس الأنفاس على إيقاع الأنغام الكورية

تمايلت نافورة دبي في عرض لا يضاهى ، وتراقصت في تناسق مذهل أول من أمس على أنغام أغنية البوب الكورية " Power " وسط أجواء عارمة من البهجة والغناء بحضور فرقة الشباب الكورية " إكسو" الشهيرة عالمياً، وآلاف من المشاهدين الذين استمتعوا بمشاهدة النافورة تتراقص وترتفع في السماء على بعد أمتار قليلة من برج خليفة الأعلى في العالم على إيقاعات الأغنية لتلهب حماس الجمهور بمتعة العرض المثير وتحبس أنفاس المتفرجين بتجربة لا تنسى.

شهرة عالمية

للمرة الأولى تضيف نافورة دبي أكبر نافورة راقصة في العالم أغنية كورية إلى قائمة أغانيها الشهيرة، فهي تتمتع بشعبية واسعة بين سكان وزوار دبي من مختلف أنحاء العالم، وتشمل قائمتها مجموعة مميزة من الأغاني الشهيرة والكلاسيكية الفريدة، وتعتبر فرقة " إكسو " واحدة من أكبر الفرق الغنائية في العالم ، حيث استطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً خلال فترة قصيرة، وقد كان أول ظهور لها عام 2012 لتصبح بعدها إحدى أكثر فرق الشباب شعبية وشهرة، حيث تصل مبيعات ألبوماتها إلى الملايين، وقد أطلقت الفرقة أغنيتها الجديدة بعنوان " Power" في سبتمبر 2017، وحققت نجاحاً باهراً وتصدرت قائمة الأغاني في مختلف أسواق موسيقى البوب الكورية .

الموسيقى والحياة

وخلال مؤتمر صحافي أقيم قبل بدء العرض الافتتاحي لأغنية " Power " قال أعضاء فرقة " إكسو " : يسعدنا تعريف الجمهور بأغنيتنا الشهيرة " Power " في واحد من أهم المعالم السياحية على مستوى العالم، فشرف كبير لنا أن يتم اختيارها أول أغنية كورية تتراقص على أنغامها نافورة دبي، والاغنية لا تعد مجرد أغنية ديناميكية نابضة بالحياة فقط، وإنما تتحدث عن قدرة الموسيقى على جمع الناس ومنحهم القوة والحيوية، وهذا يتماشى مع جوهر نافورة دبي، هذا المكان الرائع الذي يجتمع حوله زوار من كافة أنحاء العالم للاستمتاع بعرض مدهش . وأكد أعضاء الفرقة في ختام المؤتمرأن مشاهدة النافورة تتراقص على أنغام " Power" تجربة رائعة بالنسبة لهم ، ونصحوا الجميع بزيارة هذا المعلم الرائع في دبي.

صيحات المعجبين

شهد العرض حضوراً مميزاً من محبي فرقة البوب الكورية "إكسو" فقد أطلت الفرقة على جماهيرها لمشاهدة العرض الافتتاحي لأغنية " Power " وسط صيحات وصراخ المعجبين بهم، وقد عبرت الفرقة عن سعادتها بالتقاط الصور التذكارية ومقاطع الفيديو مع عدد كبير من معجبيهم الذين تجمعوا أمام نافورة دبي. "البيان" التقت عددا من معجبي الفرقة ، وقالت شما الظاهري : أنا حريصة على التفاعل لحظة بلحظة لمعرفة أخبار فرقتي المفضلة ، ومحبتي القوية لهم تجعلني دائماً أبحث عن أحدث مشاريعهم الفنية وتفاصيلها الصغيرة والكبيرة، كماعبرت ريم عبد الله عن إعجابها و محبتها للفريق ، قائلة : أتابع فرقة " إكسو" منذ 6 سنوات، فموهبتهم المميزة ونجاحاتهم الدائمة ضاعفت عدد متابعيهم في الإمارات، واستمتعت بالعرض المدهش وكانت تجربة رائعة لا تنسى، أما نور أميري فهي من أشد المعجبين بالفرقة الكورية وتقول : لدي جميع ألبوماتهم ، كما أنني متابعة جيدة لأخبارهم الفنية وأبحث عنها بين تويتر وإنستغرام، فقد استطاعوا في فترة قصيرة التربع على قمة النجومية وحصدوا بموهبتهم وتواضعهم الكثير من المعجبين والمحبين من مختلف دول العالم .

تجربة استثنائية

وأكد أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لعمليات المجموعة في "إعمار العقارية": إن نافورة دبي وسط المدينة تعتبر واحدة من أشهر الوجهات الترفيهية والسياحية في العالم، ونحرص من هذا المنطلق على تقديم تجربة استثنائية ومتجددة لزوارنا، حيث تستقطب عروض النوافير مئات الآلاف من المشاهدين كل أسبوع من خلال ما تقدمه من خيارات موسيقية متنوعة تمثل انعكاساً للنسيج الفريد ومتعدد الثقافات لمدينة دبي، ولا شك أن تقديم أول أغنية كورية في نافورة دبي يمثل إضافة حيوية تثري العروض الموسيقية المتاحة .

كادر

ابتكاروترفيه

قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: ملتزمون بالاستمرار في الابتكار والترفيه عن زوار دبي بصور مميزة، كما أننا متحمسون جداً لإضافة أغنية " Power " إلى قائمة أغاني نافورة دبي، ونحرص على تقديم تجارب لا تنسى لزوارنا لتبقى ذكرياتها خالدة في أذهانهم .